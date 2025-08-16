В Украине отреагировали на изменение позиции Дональда Трампа после его встречи с Владимиром Путиным. Президент США фактически поддержал риторику Москвы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

Смотрите также Зеленский отказался сдать Донбасс в разговоре с Трампом и европейскими лидерами, – Reuters

Как Украина отреагировала на заявления Трампа?

По данным издания, Дональд Трамп накануне саммита на Аляске говорил с Владимиром Зеленским. Американский лидер обещал, что будет оказывать давление на Кремль в вопросе прекращения войны.

Однако Трамп обнародовал сообщение в соцсети Truth Social, где заявил о желании "перейти непосредственно к мирному соглашению, которое завершит войну, а не к очередному прекращению огня".

Кроме того, он заявил, что Вашингтон не будет вводить новых санкций против России в случае не согласования прекращения огня. Это, по данным источников FT, в Украине расценили как отказ от политики сдерживания российской агрессии.

"Это удар в спину", – сказал высокопоставленный украинский чиновник в комментарии изданию. Другой собеседник отметил, что Трамп "просто хочет быстрой сделки".

Председатель комитета Верховной Рады по иностранным делам Александр Мережко назвал итоги саммита "ужасными". Он подчеркнул, что это выглядит так, будто Трамп и Путин готовы вместе давить на Украину с требованием подписать мирный договор, что фактически будет означать капитуляцию.

К слову, по данным издания Axios, Трамп сказал Зеленскому, что стал на сторону Путина в вопросе перемирия. Российский диктатор в свою очередь, по словам президента США, не стремится к прекращению огня, а предпочитает соглашение о полном завершении войны.