Встреча Дональда Трампа и Владимира Путина без участия Украины вызывает беспокойство среди западных союзников. Дипломаты опасаются, что переговоры могут привести к договоренностям, которые поставят под угрозу территориальную целостность государства.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph. Сегодня на Аляске состоится личная встреча президента США Дональда Трампа и кремлевского диктатора Владимира Путина.

Чем опасна встреча Трампа с Путиным?

По данным издания, эти переговоры могут стать самым опасным моментом для Украины с начала полномасштабной войны, ведь они состоятся без участия Киева.

Издание пишет, что сама возможность встречи с лидером США – это для Путина символическая победа и шанс закрепить свой статус на мировой арене. Главным предметом переговоров может стать так называемый “мирный план” Кремля: прекращение боевых действий в обмен на признание России контроля над всем Луганском и Донецком, а также оккупированными частями Запорожской и Херсонской областей.

Европейские лидеры и президент Владимир Зеленский предостерегают: подобный сценарий напоминает Ялтинскую конференцию 1945 года или Мюнхенское соглашение 1938-го, когда судьбы стран решались без их присутствия. В дипломатических кругах отмечают, что Трамп часто подвергается влиянию последнего собеседника, а на этот раз им станет Путин.

Несмотря на заявления американского президента, что он после переговоров проконсультируется с Киевом, украинские дипломаты опасаются, что на столе могут появиться договоренности, которые легитимизируют российскую оккупацию и подорвут международную систему безопасности.