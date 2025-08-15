Зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна без участі України викликає занепокоєння серед західних союзників. Дипломати побоюються, що переговори можуть призвести до домовленостей, які поставлять під загрозу територіальну цілісність держави.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на The Telegraph. Сьогодні на Алясці відбудеться особиста зустріч президента США Дональда Трампа та кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Чим небезпечна зустріч Трампа з Путіним?

За даними видання, ці переговори можуть стати найнебезпечнішим моментом для України з початку повномасштабної війни, адже вони відбудуться без участі Києва.

Видання пише, що сама можливість зустрічі з лідером США – це для Путіна символічна перемога та шанс закріпити свій статус на світовій арені. Головним предметом переговорів може стати так званий “мирний план” Кремля: припинення бойових дій в обмін на визнання Росії контролю над усім Луганськом і Донецьком, а також окупованими частинами Запорізької та Херсонської областей.

Європейські лідери та президент Володимир Зеленський застерігають: подібний сценарій нагадує Ялтинську конференцію 1945 року чи Мюнхенську угоду 1938-го, коли долі країн вирішувалися без їхньої присутності. У дипломатичних колах наголошують, що Трамп часто піддається впливу останнього співрозмовника, а цього разу ним стане Путін.

Попри заяви американського президента, що він після переговорів проконсультується з Києвом, українські дипломати побоюються, що на столі можуть з’явитися домовленості, які легітимізують російську окупацію та підірвуть міжнародну систему безпеки.