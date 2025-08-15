Про це розповідає 24 Канал з посиланням на The Telegraph. Сьогодні на Алясці відбудеться особиста зустріч президента США Дональда Трампа та кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Чим небезпечна зустріч Трампа з Путіним?

За даними видання, ці переговори можуть стати найнебезпечнішим моментом для України з початку повномасштабної війни, адже вони відбудуться без участі Києва.

Видання пише, що сама можливість зустрічі з лідером США – це для Путіна символічна перемога та шанс закріпити свій статус на світовій арені. Головним предметом переговорів може стати так званий “мирний план” Кремля: припинення бойових дій в обмін на визнання Росії контролю над усім Луганськом та Донецьком, а також окупованими частинами Запорізької та Херсонської областей.

Європейські лідери та президент Володимир Зеленський застерігають: подібний сценарій нагадує Ялтинську конференцію 1945 року чи Мюнхенську угоду 1938-го, коли долі країн вирішувалися без їхньої присутності. У дипломатичних колах наголошують, що Трамп часто піддається впливу останнього співрозмовника, а цього разу ним стане Путін.

Попри заяви американського президента, що він після переговорів проконсультується з Києвом, українські дипломати побоюються, що на столі можуть з’явитися домовленості, які легітимізують російську окупацію та підірвуть міжнародну систему безпеки.