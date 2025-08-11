Аляска стала местом саммита Трампа и Путина не случайно. Как пишет The Guardian, для российского диктатора это безопасная территория без риска ареста, а ее удаленность от Украины может отодвинуть главный вопрос войны на второй план.

Аляска – безопасное место для Путина и хитрый выбор для переговоров с Трампом

Для российского диктатора это безопасная территория, ведь США не признают ордера Международного уголовного суда на его арест, а путь сюда не проходит над воздушным пространством враждебных стран.

Издание пишет, что удаленность Аляски от Украины и ее союзников может отодвинуть украинский вопрос на второй план. При этом Путин стремится к частным переговорам с Трампом о санкциях, торговлю и НАТО, выходящих далеко за рамки обсуждения войны. Теоретически Трамп готов пригласить Зеленского, однако маловероятно, что Путин согласится.

Исторически США и Россия часто выбирали отдаленные северные локации для переговоров – от Хельсинки до Рейкьявика. Но нынешний саммит, который станет лишь четвертым за последние 15 лет, проходит во время, когда война в Украине идет с прежней жестокостью, а российские обстрелы продолжаются ежедневно.