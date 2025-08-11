Аляска стала місцем саміту Трампа і Путіна не випадково. Як пише The Guardian, для російського диктатора це безпечна територія без ризику арешту, а її віддаленість від України може відсунути головне питання війни на другий план.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на The Guardian. Видання зазначає, що вибір Аляски як місця зустрічі Дональда Трампа та Володимира Путіна має не лише символічне, а й практичне значення.

Аляска – безпечне місце для Путіна і хитрий вибір для переговорів із Трампом

Для російського диктатора це безпечна територія, адже США не визнають ордеру Міжнародного кримінального суду на його арешт, а шлях сюди не проходить над повітряним простором ворожих країн.

Видання пише, що віддаленість Аляски від України та її союзників може відсунути українське питання на другий план. При цьому Путін прагне приватних переговорів із Трампом про санкції, торгівлю та НАТО, що виходять далеко за рамки обговорення війни. Теоретично Трамп готовий запросити Зеленського, однак малоймовірно, що Путін погодиться.

Історично США та Росія часто обирали віддалені північні локації для переговорів – від Гельсінкі до Рейк’явіка. Але нинішній саміт, який стане лише четвертим за останні 15 років, проходить у час, коли війна в Україні точиться з колишньою жорстокістю, а російські обстріли тривають щодня.