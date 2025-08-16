Премьер-министр Словакии Роберт Фицо озвучил заявления, которые практически дублируют нарративы Кремля. Политик заговорил о так называемых "первопричинах войны" в Украине и высказался за предоставление России "гарантий безопасности".

Фицо говорил об "исторических корнях" войны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

Какие тезисы озвучил Фицо?

В своем обращении Фицо прокомментировал вчерашние переговоры президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным.

Он говорил, в частности, о "первопричинах" развязанной войны против Украины, а также о необходимости предоставить России гарантии безопасности.

Война в Украине имеет исторические корни, и мы должны говорить на равных о гарантиях безопасности как для Украины, так и для России,

– завил он.

Эти слова сразу подхватили российские пропагандистские медиа, в частности "Коммерсант". Издание обратило внимание, что Путин уже давно использует тезис о "коренных причинах" войны, пытаясь оправдать полномасштабное вторжение 2022 года. Москва подает Украину как угрозу собственной безопасности, ссылаясь на ее стремление вступить в НАТО и распространяя выдумки о "нацистах" во власти.

Последний раз российский лидер повторил этот месседж накануне, после встречи с Трампом на Аляске.