Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо озвучив заяви, які практично дублюють наративи Кремля. Політик заговорив про так звані "першопричини війни" в Україні та висловився за надання Росії "гарантій безпеки".

Фіцо говорив про "історичні корені" війни. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

Дивіться також Шоковані навіть республіканці: як у США реагують на зустріч на Алясці і що далі робитиме Трамп

Які тези озвучив Фіцо?

У своєму зверненні Фіцо прокоментував учорашні переговори президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним.

Він говорив, зокрема, про "першопричини" розв’язаної війни проти України, а також про необхідність надати Росії гарантії безпеки.

Війна в Україні має історичні корені, і ми повинні говорити на рівних про гарантії безпеки як для України, так і для Росії,

– завив він.

Ці слова одразу підхопили російські пропагандистські медіа, зокрема "Коммерсант". Видання звернуло увагу, що Путін уже давно використовує тезу про "корінні причини" війни, намагаючись виправдати повномасштабне вторгнення 2022 року. Москва подає Україну як загрозу власній безпеці, посилаючись на її прагнення вступити до НАТО та поширюючи вигадки про "нацистів" у владі.

Востаннє російський лідер повторив цей меседж напередодні, після зустрічі з Трампом на Алясці.