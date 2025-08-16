Речник Українського конгресового комітету Америки Андрій Добрянський розповів 24 Каналу, яку поведінку можна очікувати від Трампа після провальних переговорів з Путіним. Також у західних ЗМІ, на тлі зустрічі на Алясці, зазначають, що очільнику Кремля вдалося виграти час, розрядити "розмови про санкції проти свого нафтового сектору" і нічим не поступитися Трампу.

До теми Підтримка України та попередження для Трампа: як у світі реагують на саміт на Алясці

Як Трамп має відреагувати на зухвалу поведінку Путіна?

Добрянський зауважив, що 15 серпня на республіканських телеканалах, де він виступав, панував сором щодо переговорів на Алясці.

Республіканцям, за його словами, залишалось тільки підкреслювати, що американські літаки, які пролетіли над Путіним, продемонстрували мужність Трампа. А також те, що червоний килим для президента США був довший, ніж для Путіна.

Ці дві тези мали показати якусь перемогу президента Трампа, адже навіть республіканці та MAGA-фанати були шоковані тим, що відбувалось. Це не був їхній президент, якого вони шанують і хвалять, і їм буде непросто пояснити його поведінку. Але вони спробують,

– сказав він.

Тепер треба спостерігати за наступними кроками Трампа. Чи він поводитиметься з Росією так само як з Іраном, коли відповів йому бомбардуванням ядерних об'єктів, чи він промовчить, як зауважив Добрянський, коли міжнародний злочинець передає ультиматум США.

Водночас американський президент не воліє підтримувати Україну, а прагне швидше закінчити війну. Тому хоче показати якийсь дуже сильний крок – те, що він зробив в Ірані, у Сирії, в різних сферах. Показати велику силу, щоб продемонструвати, що не приймає ультиматум і брехню,

– зауважив Андрій Добрянський.

В Білому домі, на його думку, ще не вигадали, щоб це могло бути. США мають поставити Путіна у безвихідне становище, щоб показати свою міць і досягти миру через силу.

Втім, найліпшим варіантом, як припустив він, могло бути те, як поводився Трамп з Іраном. Він півтора тижня мовчав, в адміністрації говорили, що він віддалився від Біньяміна Нетаньягу, а після цього США атакували Іран.

Це не означає, що Америка атакуватиме Росію, додав Добрянський. Проте Трамп має знайти якусь потужну подію, щоби відповісти Путіну, який образив його особисто.

Також з'явились деталі розмови Трампа та Путіна на Алясці 15 серпня. За даними журналістів, очільник Кремля запропонував заморозити фронт у районі Запоріжжя та Херсона в обмін на те, що Україна відступить з Донецької області. Також Путін, імовірно, натякнув американській стороні, що відкритий до переговорів щодо Сумської та Харківської областей. Тому не можна виключати, що йшлося про обмін територіями.