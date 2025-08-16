Президент США Дональд Трамп устроил Владимиру Путину "героический прием" на Аляске. Однако через несколько часов, во время их совместного выступления, он "был необычно лаконичен и выглядел подавленным".

Американский лидер, который часто более часа отвечает на вопросы журналистов, говорил менее четырех минут, после чего быстро сошел со сцены. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Washington Post.

Как прошла встреча Трампа и Путина?

В материале издания говорится, что с красной ковровой дорожкой, теплым рукопожатием и военным парадом Трамп устроил Путину "героический прием", когда диктатор впервые за много лет ступил на американскую землю.

Однако за чуть менее чем четыре часа эта "дружеская атмосфера" исчезла, сменившись резким и неуклюжим совместным выступлением. Во время него с серьезными лицами лидеры вышли на сцену заблаговременно, не имея никаких объявлений.

Журналисты отмечают, что день начался "в веселой атмосфере", когда Трамп поздравил Путина с присущей ему театральностью. Он аплодировал, когда Путин шел к нему по взлетно-посадочной полосе, а затем похлопал главу Кремля по руке во время приветствия.

Трамп, казалось, даже ненадолго рассмеялся, прежде чем они оба вошли в бронированный автомобиль президента США, известного как The Beast, что в переводе с английского означает "Зверь". Отмечается, что они поехали без переводчика, что стало необычным нарушением правил безопасности и дипломатического протокола.

В WP говорят, что теплота приветствия вызвала шок в Украине и Европе, ведь она резко контрастировала с приемом, который украинский президент Владимир Зеленский получил в Белом доме в феврале. За несколько часов до саммита Трамп выразил оптимизм по поводу того, что ему удастся достичь соглашения, которое принесет мир в Украину.

И хотя во время совместного выступления с Путиным президент США пытался придать событиям дня успешного оттенка, на его лице было видно недовольство. Он поделился лишь несколькими деталями о том, что обсуждал с российским диктатором, и сказал, что его следующими шагами будут звонки лидерам НАТО и Зеленскому.

В статье говорится, что Путин добился многих своих целей, просто получив приглашение на встречу с Трампом. Он сказал, что у него сложились "хорошие отношения" с президентом США, и поддержал заявление Трампа о том, что "Россия никогда бы не вторглась в Украину", если бы тот был президентом в 2022 году.

Эта встреча дала Путину возможность высказать свои часто повторяющиеся мысли о том, что он называет "коренными причинами" войны – якобы "угрозы безопасности России" со стороны "враждебной Украины".

Однако журналисты обратили внимание, что когда Путин произносил эти слова, Трамп выглядел уставшим. Диктатор завершил свое выступление на английском языке, заявив с широкой улыбкой на лице, что они скоро увидятся и следующая встреча якобы будет в Москве. Трамп сказал, что это интересная идея и что он, возможно, "получит за это много критики".

Заметим, что поездка Путина на Аляску стала первым визитом главы Кремля на западную землю с момента вторжения в Украину в феврале 2022 года. С тех пор диктатор подвергается широкому осуждению и находится под арестом Международного уголовного суда.

Саммит стал первым визитом Путина в США с 2007 года, за исключением одной поездки в Нью-Йорк для участия в заседании ООН. На этом фоне первые моменты саммита стали отходом от десятилетий политики США в отношении России и поразили экспертов по внешней политике.

Путин, казалось, наслаждался приветствием, пока не столкнулся с прессой. Вероятно, это связано с тем, что в России пресс-конференции президента тщательно режиссируются, а вопросы журналистов обычно проходят предварительный отбор.

Диктатор выглядел явно неловко, когда репортеры задавали вопросы перед началом переговоров, в частности о гибели мирных жителей в Украине. Он хмурился, пожимал плечами и корчил рожи, а потом крикнул в ответ журналистам.

Однако российские пропагандисты восторженно отреагировали на прием их лидера. Они охарактеризовали синхронный выход Трампа и Путина из самолетов как "очень важный элемент" встречи, что якобы "демонстрирует, как два президента подчеркивают координацию и необходимость совместной работы".

Зато, когда встреча внезапно закончилась, российская пропаганда "замазала" изменение тона и продолжила подчеркивать "теплый прием" главы Кремля.

Напомним, что встреча Путина и Трампа длилась примерно 3 часа. После нее президенты дали пресс-конференцию, которая длилась всего 11 минут, из которых 8 говорил Путин. Как Путин, так и Трамп положительно оценили переговоры.

После консультаций в формате "три-на-три" должна была состояться встреча в расширенном формате. Также был запланирован совместный обед. Однако все мероприятия отменили.