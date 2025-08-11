Встреча между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным не обязательно будет провалом. Она может привести к заключению мира, даже с учетом территориальных уступок.

Однако для этого Трамп должен поставить Путину четкие условия. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Washington Post.

Какие последствия может иметь встреча Трампа и Путина?

В издании считают, что в случае, если Трамп сохранит свой скептицизм относительно конечных намерений Путина, даже окончательный мир, который предусматривает территориальные уступки, может оказаться осуществимым.

Но каждый следующий шаг должен быть сделан с осторожностью. Путин – зверь с острыми зубами и когтями, и с ним нужно обращаться соответственно,

– отмечают в WP.

Именно поэтому на встрече американский лидер должен действовать осторожно и методично. Отправной точкой для пятничных переговоров станет требование Путина о том, чтобы Украина в одностороннем порядке ушла из тех районов Донецка, которые она еще удерживает, в обмен на прекращение огня.

Трамп может спокойно ответить предложением европейских союзников, согласно которому, сначала Россия должна согласиться на прекращение огня как предварительное условие для любого взаимного обмена территориями.

При таких условиях обмен оставшейся части Донецка, на территории в Запорожской и Херсонской областях, которые сейчас оккупированы Россией, может быть приемлемым.

В издании считают, что гарантии безопасности также должны быть частью обсуждения. Зато членство Украины в НАТО не будут рассматривать по крайней мере до тех пор, пока Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс будут у власти в Белом доме.

Поэтому лучше подтолкнуть Россию к тому, чтобы она приняла тот факт, что Украина станет постоянным гарнизонным государством на восточном фланге Европы. Она должна быть вооружена до зубов западным оружием и способной сдержать всю мощь любой будущей российской агрессии.

В статье WP объясняют, что вопрос не в том, будет ли Россия угрожать новым нападением, а в том, когда это произойдет. А также подчеркивают, что для того, чтобы любое соглашение было выполнено, необходимо заручиться поддержкой украинцев.

В идеале, хотя это и кажется маловероятным, Владимир Зеленский все еще может получить приглашение на саммит в Аляске.

По данным Reuters, украинский президент в воскресенье, 10 августа, получил дипломатическую поддержку ЕС и НАТО. Агентство отмечает, что Трамп "открыт для участия Зеленского" в саммите на Аляске, но пока идет подготовка только к двусторонней встрече. Тогда как сам Путин заявил, что условия для его встречи с Зеленским, "еще далеки" от выполнения.