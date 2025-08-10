Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Зачем европейцам встречаться с Трампом?

Пока не ясно, кто именно из ЕС будет говорить с Трампом. Предположительно, разговор будет посвящен отстаиванию интересов Европы.

9 августа лидеры ЕС выложили заявление, где указали: текущая линия соприкосновения должна быть отправной точкой переговоров.

11 августа должна состояться встреча руководителей МИД Европы. Будут говорить, как заставить Путина вести переговоры серьезно. Континент очень хочет, чтобы США учли его интересы.

Любой разговор будет происходить после интенсивных дипломатических выходных между официальными лицами США, Украины и Европы, которые включали встречи в Великобритании в субботу с вице-президентом Джей Ди Вэнсом и министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Ламми,

– указали журналисты.

Фридрих Мерц говорит, что важно участие Зеленского в саммите Трампа и Путина. И что визит российского диктатора на Аляску должен иметь последствия: или давление на Россию усилят, или Кремль признает, что война не может продолжаться в дальнейшем.