Ожидается, что на Аляске Трамп и Путин будут обсуждать территориальные вопросы. Ранее президент США заявил, что между Украиной и Россией состоится обмен территорий, передает 24 Канал.

Чем должен завершиться саммит Трампа и Путина?

Мы, в любом случае, не можем принять того, чтобы территориальные вопросы между Россией и Америкой обсуждали за спинами европейцев и украинцев,

– заявил немецкий канцлер в эфире Tagesthemen.

Мерц предположил, что США так же считают, что судьба Украины и Европы не должна решаться без их участия. Именно поэтому, отметил политик, американское правительство готовится к встрече Трампа и Путина, координируя свои позиции с европейцами.

Канцлер Германии подчеркнул, что встреча на Аляске не должна закончиться безрезультатно. Она обязательно должна иметь последствия. Это будет или усиление давления на Россию, или признание Кремлем того, что война не может продолжаться в дальнейшем.

Федеральный канцлер выразил надежду, что на саммите также будет принято решение о прекращении огня.