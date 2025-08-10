Джей Ди Вэнс отметил, что, мол, Европа должна взять на себя большую роль в урегулировании войны в Украине. США, по его словам, заканчивают ее финансирование, передает 24 Канал.

Как США предлагают завершить войну в Украине?

В интервью Fox News вице-президент США сказал, что Вашингтон будет пытаться найти какое-то решение конфликта, исходя из текущей линии фронта в Украине.

Мы попытаемся найти какое-то переговорное урегулирование, с которым украинцы и россияне смогут жить, где они смогут жить в относительном мире, где прекратятся убийства,

– сказал Вэнс.

При этом он признал, что и украинцы, и россияне, в конце концов, будут недовольны условиями будущего мирного соглашения.

Напомним, что 15 августа на Аляске должен состояться саммит Путина и Трампа. Ранее президент США говорил, что договоренности о прекращении огня в Украине будут охватывать определенный "обмен территориями".