На Аляску отправился министр обороны США Пит Хэгсет. Также на саммите будут председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал-лейтенант Дэн Кейн и главнокомандующий Вооруженных сил США в Европе генерал Алексус Гринкевич.

Трамп и Путин встречаются в пятницу, 15 августа, в Анкоридже, что на Аляске. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

Хэгсет прибыл на Аляску

Министр обороны Пит Хэгсет отдельно от президента Дональда Трампа отправился на Аляску. Он не в списках должностных лиц, кто путешествует с Дональдом Трампом на его саммит с Путиным.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн также отправился на Аляску.

Главнокомандующий Вооруженных сил США в Европе генерал Алексус Гринкевич также будет на саммите. Он будет давать военные советы Трампу и Гегсету, поскольку президент США "пытается довести эту войну до мирного завершения".

В состав американской делегации вошли: госсекретарь Марко Рубио, министр финансов США Скотт Бессент, министр торговли Говард Лутник, специальный посланник Стив Уиткофф, пресс-секретарь Кэролайн Левитт, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, руководитель аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс и ее заместитель Дэн Скавино.