На Аляску вирушив міністр оборони США Піт Гегсет. Також на саміті будуть голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал-лейтенант Ден Кейн та головнокомандувач Збройних сил США в Європі генерал Алексус Грінкевич.

Трамп і Путін зустрічаються у п'ятницю, 15 серпня, в Анкориджі, що на Алясці. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

Гегсет прибув на Аляску

Міністр оборони Піт Гегсет окремо від президента Дональда Трампа вирушив на Аляску. Він не у списках посадовців, хто подорожує з Дональдом Трампом на його саміт з Путіним.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн також вирушив на Аляску.

Головнокомандувач Збройних сил США в Європі генерал Алексус Грінкевич також буде на саміті. Він даватиме військові поради Трампу та Гегсету, оскільки президент США "намагається довести цю війну до мирного завершення".

До складу американської делегації увійшли: держсекретар Марко Рубіо, міністр фінансів США Скотт Бессент, міністр торгівлі Говард Лутнік, спеціальний посланник Стів Віткофф, прессекретар Керолайн Левітт, директор ЦРУ Джон Реткліфф, керівник апарату Білого дому Сьюзі Вайлс та її заступник Ден Скавіно.