Лавров стриманий у своїх очікуваннях від саміту на Алясці. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

Що означає светр Лаврова з написом "СССР"?

Цей напис на одязі Лаврова ніби повертає "золотий вік" Росії. На американський лад використання у Росії тематики СРСР можна назвати кремлівською версією "Зробимо Росію знову великою",

Путін колись назвав розпад Радянського Союзу "найбільшою геополітичною катастрофою 20-го століття". Спроба відродити колишню імперську велич Росії стала головною метою його багаторічного президентства.

Російські ЗМІ були в захваті від стилю Лаврова і називали цей светр відповіддю проукраїнським протестувальникам, які зібралися в Анкориджі.

Ольга Скабеєва, відома російська пропагандистка, поділилася фотографією светра Лаврова, написавши: "Лавров відповідає. Светр! СРСР! Найкращий!!"

Цим жестом Росія також проєктує образ себе, про який довго мріяла. Вона нібито є знову великою державою, з якою рахуються на міжнародній арені.