Немецкие политики единодушны в своем мнении: Трамп позволил Путину "реабилитироваться" на мировой арене. Поэтому Европа должна отныне не оглядываться на США и оказать большую поддержку Украине, нежели ранее.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Deutsche Welle.

Смотрите также Поддержка Украины и предупреждение для Трампа: как в мире реагируют на саммит на Аляске

Как в Германии реагируют на встречу Трампа и Путина 15 августа?

Там единодушны: большую выгоду от саммита получил Путин.

Норберт Реттген, заместитель председателя фракции ХДС/ХСС в Бундестаге по международным делам и обороне, заявил, что Путин не заинтересован в прекращении огня. Диктатор, по-прежнему, хочет уничтожить Украину "и считает, что может достичь этого военным путем".

Более того, Путин получил от Трампа дипломатическую поддержку, "которую еще совсем недавно невозможно было даже представить". И сумел отговорить Трампа от санкций.

Красная ковровая дорожка, подготовленная для Путина, вопиюще контрастировала с тем, как обращались с Зеленским в феврале. Последнего принимали так, будто он является представителем преступного государства. Это было очень горько,

– констатировал представитель блока ХДС/ХСС в комитете Бундестага по внешней политике Родерих Кизеветтер.

Он подчеркнул, что саммит прошел без результата – разве что Трампа пригласили в Москву. Это больше похоже на Черную пятницу.

К тому же Путин снова чувствует себя равным Америке на международной арене, будто реабилитированным от преступлений. Тем временем война продолжается.

Кизеветтер подчеркнул, что Европа годами отказывалась от силы и полагалась на американцев. Теперь же следует "освободиться от гнета США в этом вопросе" и самим предоставить Украине военную поддержку.

Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, председатель комитета Европарламента по обороне, представляющая немецкую Свободную демократическую партию, не подбирала слов. Она сказала, что единство Европы выброшена на свалку, ведь в стороне остались "ЕС, Великобритания, Норвегия, Канада, другие страны.

По словам политика, Европа должна действовать, чтобы не оказаться "лишь выноской на полях истории".

"На одной стороне мы имеем Россию и других злодеев, которые ведут войну, аннексируют, убивают без привлечения к ответственности. А на другой – США под властью Трампа, у которого совсем сбился компас ценностей. И лишь свое эго он выдвигает на первый план", – указала Штрак-Циммерманн.