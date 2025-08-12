Соединенные Штаты перебросили в Норвегию, вблизи границы с Россией, несколько сверхзвуковых бомбардировщики B-1B Lancer для проведения совместных учений с европейскими союзниками.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу ВВС США в Европе.

Смотрите также США "закроют небо" над крупнейшим городом Аляски из-за Путина

Что известно о бомбардировщиках у границы с Россией?

Там отмечают, что наличие самолетов в Норвегии позволит экипажам совершенствовать тактику, повышать маневренность и укреплять координацию с союзниками по НАТО через совместные учения и операции, что повысит боевые возможности и уровень готовности.

Летчики будут отрабатывать ударные миссии в условиях, приближенных к боевым, в частности действия против угроз в реальном времени.