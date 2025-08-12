12 августа, 15:01
Трамп перебросил сверхзвуковые бомбардировщики к границе с Россией перед переговорами с Путиным
Соединенные Штаты перебросили в Норвегию, вблизи границы с Россией, несколько сверхзвуковых бомбардировщики B-1B Lancer для проведения совместных учений с европейскими союзниками.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу ВВС США в Европе.
Что известно о бомбардировщиках у границы с Россией?
Там отмечают, что наличие самолетов в Норвегии позволит экипажам совершенствовать тактику, повышать маневренность и укреплять координацию с союзниками по НАТО через совместные учения и операции, что повысит боевые возможности и уровень готовности.
Летчики будут отрабатывать ударные миссии в условиях, приближенных к боевым, в частности действия против угроз в реальном времени.