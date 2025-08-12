Воздушное пространство над Анкориджем "закроют" на один день. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на сайт Федерального управления гражданской авиации США.

Смотрите также Обычно на это нужны недели: в США с бешеной спешкой готовят встречу Трампа и Путина

Почему американцы будут "закрывать" небо над Анкориджем?

В эту пятницу, 15 августа, в небе над крупнейшим городом Аляски будет действовать временный запрет на полеты. Причиной этого является запланированный саммит между американским и российским лидерами.

Известно, что воздушное пространство закроют в радиусе 48,3 километра и на высоте до 5,5 тысячи километров. Запрет будет действовать только один день, его снимут уже 16 августа.

Такие ограничения введут для безопасности во время приезда высокопоставленных чиновников. Это указано в соответствующем "Сообщении о передвижении VIP-персон".

Напомним, анонсированная встреча президента США Дональда Трампа и главы Кремля Владимира Путина состоится именно в Анкоридже, штат Аляска. Причиной выбора этого места стали некоторые стратегические факторы.

По мнению политологов и аналитиков, встреча Трампа и Путина без участия украинской и европейской сторон может привести к опасности.