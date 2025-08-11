Политолог-американистка Александра Филиппенко в разговоре с 24 Каналом выразила мнение, что если эта встреча состоится без участия украинской и европейской сторон, то существует определенная опасность и объяснила какая именно.

О чем могут говорить Трамп и Путин?

Опасность двусторонней встречи Трампа и Путина, как отметила Филиппенко, может крыться в обсуждении статуса украинских территорий, в признании за Россией земель, захваченных российской армией военным путем еще с 2014 года.

"Россия любит говорить: "Крым мы даже не обсуждаем". А надо обязательно обсуждать, потому что он захвачен. Даже если это обсуждение состоится на данном историческом этапе не в пользу Украины, об этом надо говорить, потому что это захваченные территории, это абсолютно неприемлемая ситуация", – подчеркнула американистка.

Вторая самая большая угроза, которую видит Филиппенко от этого разговора, кроме вероятности признания за Россией захваченных силой земель, заключается в том, что если на встрече Трампа и Путина будет обсуждение судьбы Украины без ее участия.

Это наиболее неприемлемая ситуация, потому что это тогда выглядит перетягиванием Трампа в матрицу видения Путина. А глава Кремля видит мир как во времена Холодной войны, когда существуют сверхдержавы, которые принимают решения, исходя из своих сфер интересов, за маленькие страны, которые расположены рядом,

– озвучила политолог.

Если эта встреча будет проходить при участии трех, тогда, по мнению Филиппенко, опасность снизится. Однако отсутствие Европы на этих переговорах о многом говорит. Ведь она теперь покупает вооружение для Украины, поэтому у нее, со слов американистки, должен быть свой голос и она должна брать на себя больше ответственности. Ведь сам Трамп к этому постоянно призывает. По ее убеждению, логично было бы проводить такую встречу на территории Европы.

Напомним, что генсек НАТО Марк Рютте заявил, что во время встречи на Аляске Трамп проверит готовность Путина к заключению мирного соглашения. Он отметил важность гарантий безопасности для Украины и необходимость признать, что она сама должна решать свое будущее.