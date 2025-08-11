Політологиня-американістка Олександра Філіппенко у розмові з 24 Каналом висловила думку, що якщо ця зустріч відбудеться без участі української та європейської сторін, то існує певна небезпека та пояснила яка саме.

Про що можуть говорити Трамп і Путін?

Небезпека двосторонньої зустрічі Трампа і Путіна, як зазначила Філіппенко, може критися в обговоренні статусу українських територій, у визнанні за Росією земель, захоплених російською армією військовим шляхом ще з 2014 року.

"Росія полюбляє казати: "Крим ми навіть не обговорюємо". А треба обов'язково обговорювати, бо він захоплений. Навіть якщо це обговорення відбудеться на даному історичному етапі не на користь України, про це треба говорити, бо це захоплені території, це абсолютно неприйнятна ситуація", – наголосила американістка.

Друга найбільша загроза, яку вбачає Філіппенко від цієї розмови, окрім ймовірності визнання за Росією захоплених силою земель, полягає у тому, що якщо на зустрічі Трампа і Путіна буде обговорення долі України без її участі.

Це найбільш неприйнятна ситуація, тому що це тоді виглядає перетягуванням Трампа в матрицю бачення Путіна. А очільник Кремля бачить світ як в часи Холодної війни, коли існують наддержави, які ухвалюють рішення, виходячи зі своїх сфер інтересів, за маленькі країни, які розташовані поряд,

– озвучила політологиня.

Якщо ця зустріч буде проходити за участі трьох, тоді, на думку Філіппенко, небезпека знизиться. Однак відсутність Європи на цих переговорах багато про що свідчить. Адже вона тепер купує озброєння для України, тому в неї, зі слів американістки, має бути свій голос і вона повинна брати на себе більше відповідальності. Адже сам Трамп до цього постійно закликає. За її переконанням, логічно було б проводити таку зустріч на території Європи.

Нагадаємо, що генсек НАТО Марк Рютте заявив, що під час зустрічі на Алясці Трамп перевірить готовність Путіна до укладання мирної угоди. Він наголосив на важливості гарантій безпеки для України й необхідності визнати, що вона сама повинна вирішувати своє майбутнє.