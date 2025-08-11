Білий дім не підтвердив точного місця проведення зустрічі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times.

Де може відбутися зустріч Трампа та Путіна на Алясці?

Хоча Білий дім офіційно не підтвердив точне місце переговорів, рієлтор з Анкоріджа та почесний консул Німеччини Ларрі Дісброу розповів, що надав Секретній службі США шестикімнатний будинок для потреб зустрічі.

Сьогодні вранці зі мною зв'язалися співробітники Секретної служби США і запитали, чи є в мене вільні приміщення, і я відповів, що в мене є приміщення, які їм потрібні,

– сказав він.

Дісброу також зауважив, що розуміє історичну привабливість Аляски для подібних зустрічей, але все ж був здивований таким вибором.

Мер Анкоріджа Сюзанна ЛаФранс в інтерв’ю у суботу зізналася, що офіційної інформації про проведення зустрічі в її місті не отримувала.

Приймати лідерів тут, на Алясці - звична справа. Бути місцем дипломатії - частина нашої історії, адже ми знаходимося на перехресті доріг усього світу,

– зазначила вона.

За даними NYT, Трамп відвідував Аляску щонайменше п’ять разів із моменту вступу на посаду у 2017 році, переважно зупиняючись на Об’єднаній військовій базі Елмендорф-Річардсон. Запланована зустріч із Путіним стане його першим офіційним візитом до штату з початку його другого президентського терміну.