Президент общественной организации "Либерально-демократическая лига Украины" Артур Харитонов отметил в разговоре с 24 Каналом, что Кремль имеет критическую зависимость от КНР. Также Китай является ключевым фактором российско-украинской войны.

Как Китай помогает России продолжать воевать?

Харитонов отметил, что война в Украине началась и продолжается именно из-за поддержки и желания Пекина. Поэтому Путину и Си было о чем поговорить, учитывая предстоящую встречу на Аляске.

Что будет происходить на встрече Трампа и Путина, пока не знает никто, кроме россиян. Однако они во всем ограничены волей Си Цзиньпина. Если он захочет продолжать войну, она будет продолжаться,

– объяснил президент общественной организации "Либерально-демократическая лига Украины".

С другой стороны, сможет ли Дональд Трамп каким-то образом перехватить влияние на Россию? Также открытый вопрос, какие у него будут предложения за пределами российской войны в Украине.

Важно понимать, что Си Цзиньпин с самого начала был в курсе всех планов россиян. Вспомним кровавую Олимпиаду в Пекине в 2022 году, когда Путин туда прибыл и подписал протокол с лидером Китая,

– подчеркнул он.

Си Цзиньпин, напомнил Харитонов, пообещал ему тогда безлимитную дружбу. Также он выступил с официальным заявлением, что Китай против вступления Украины в НАТО.

С тех пор, по его словам, мало что изменилось. КНР начала оказывать России всестороннюю помощь – технологическую, финансовую. И сейчас Россия существует благодаря Китаю. Ее экономика и военно-промышленный комплекс зависит от него.

Китай ни разу россиян в этом не ограничивал, только усиливал поддержку. Это выражается в почти безлимитном количестве вооружений и инноваций. Сегодня Россия во многом имеет доминацию и на поле боя, в частности в дронах. А это китайские компоненты, микроэлектроника,

– отметил Артур Харитонов.

Украинские Силы обороны, по его словам, чуть ли не каждую неделю фиксируют новые факты того, насколько серьезно российская военная техника состоит из китайской помощи. В частности, в "Шахедах", которые в последние месяцы терроризировали украинские города, уже более 65% компонентов являются китайскими.

Поэтому встреча, которая состоится на Аляске, покажет, по мнению Харитонова, куда все движется.