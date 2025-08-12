Во время брифинга 11 августа Дональд Трамп заявил, что уже через две минуты встречи с Путиным он поймет, возможно ли закончить войну в Украине, передает 24 Канал.

Что известно о подготовке к саммиту Путина и Трампа?

Когда Трамп выступал в Белом доме, американские чиновники спешили согласовать детали накануне пятничного саммита. Причем как логистические, так и геополитические вопросы оставались нерешенными за четыре дня до важного события.

Как пишет CNN, по состоянию на понедельник место проведения саммита еще не было объявлено. Представители администрации Трампа отправлялись в Аляску, чтобы определить, где именно встретятся президенты США и России.

Чиновники также работали над уточнением тем ожидаемых переговоров двух лидеров. Сам Дональд Трамп во время брифинга заявил, что встретится с Владимиром Путиным, чтобы понять его видение мирного соглашения с Украиной. "И если это справедливое соглашение, я сообщу об этом лидерам ЕС, НАТО и президенту Зеленскому, – сказал политик.

Как отмечает издание, Трамп в частных разговорах говорил советникам, что любая попытка завершить войну стоит усилий, даже если в конечном итоге она не будет успешной.

Он настаивал на организации встречи на этой неделе с чрезвычайной скоростью, тогда как обычно подготовка высокопрофильных саммитов, особенно с такими противниками, как Россия, занимает недели или месяцы.

На начало недели оставалось много вопросов по подготовке. Один из них – будет ли приглашен Зеленский. Белый дом не исключает его участие в Аляске, но чиновники заявляют, что приоритетом является организация двусторонней встречи Трамп – Путин.

В понедельник Трамп подтвердил, что Зеленский, вероятно, не будет присутствовать в Аляске.

Между тем европейские союзники считают, что участие президента Украины необходимо, ведь на ней будут обсуждать территориальные вопросы. Сам Трампа заявил, что никакого соглашения на его саммите с Путиным заключено не будет. Ведь это должны делать лидеры Украины и России.