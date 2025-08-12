Під час брифінгу 11 серпня Дональд Трамп заявив, що вже за дві хвилини зустрічі з Путіним він зрозуміє, чи можливо закінчити війну в Україні, передає 24 Канал.

Що відомо про підготовку до саміту Путіна і Трампа?

Коли Трамп виступав у Білому домі, американські посадовці поспішали узгодити деталі напередодні п'ятничного саміту. Причому як логістичні, так і геополітичні питання залишалися невирішеними за чотири дні до важливої події.

Як пише CNN, станом на понеділок місце проведення саміту ще не було оголошено. Представники адміністрації Трампа вирушали в Аляску, щоб визначити, де саме зустрінуться президенти США і Росії.

Посадовці також працювали над уточненням тем очікуваних переговорів двох лідерів. Сам Дональд Трамп під час брифінгу заявив, що зустрінеться із Володимиром Путіним, аби зрозуміти його бачення мирної угоди з Україною. "І якщо це справедлива угода, я повідомлю про це лідерам ЄС, НАТО та президенту Зеленському, – сказав політик.

Як зазначає видання, Трамп у приватних розмовах казав радникам, що будь-яка спроба завершити війну варта зусиль, навіть якщо в кінцевому підсумку вона не буде успішною.

Він наполягав на організації зустрічі цього тижня з надзвичайною швидкістю, тоді як зазвичай підготовка високопрофільних самітів, особливо з такими противниками, як Росія, займає тижні або місяці.

На початок тижня залишалося багато питань щодо підготовки. Одне з них – чи буде запрошений Зеленський. Білий дім не виключає його участь в Алясці, але посадовці заявляють, що пріоритетом є організація двосторонньої зустрічі Трамп – Путін.

У понеділок Трамп підтвердив, що Зеленський, ймовірно, не буде присутній в Алясці.

Тим часом європейські союзники вважають, що участь президента України необхідна, адже на ній обговорюватимуть територіальні питання. Сам Трампа заявив, що жодної угоди на його саміті з Путіним укладено не буде. Адже це мають робити лідери України та Росії.