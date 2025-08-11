Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на политическую организацию Stand Up Alaska.

Что известно о протесте жителей Аляски перед встречей Трампа и Путина?

Политическая организация Stand Up Alaska объявила акцию за день до саммита президентов России и США, 14 августа. Она пройдет под лозунгом "Аляска с Украиной" и направлена против "присутствия в нашем большом штате" российского диктатора.

Мы здесь, чтобы послать четкий сигнал обоим и Дональду Трампу, и Путину: Аляска твердо выступает против тирании,

– говорится в анонсе организации в фейсбуке.

Акция пройдет в Анкоридже, крупнейшем городе Аляски.

К слову, Дональд Трамп во время брифинга 11 августа сначала заявил, что едет в Россию для встречи с Владимиром Путиным, но потом уточнил, что Путин прибудет в США, на Аляску. Также американский лидер назвал встречу с главой Кремля "предварительной", и он будет просить Путина завершать войну против Украины.