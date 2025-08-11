Историк, политолог и профессор Национального университета обороны США Питер Ельцов рассказал 24 Каналу, что встреча в США больше выгодна Трампу. По его словам, это дает ему преимущество хозяина, который принимает оппонента на собственном поле.

Почему Аляска невыгодна для Путина?

Проведение переговоров на американской земле лишает российского лидера ощущения превосходства. По словам Питера Ельцова, хозяин всегда имеет больше возможностей контролировать ход событий, когда встреча происходит у него дома.

Аляска – это американская территория, и для хозяина всегда лучше принимать гостей у себя,

– объяснил историк.

Он отметил, что ожидал бы другой площадки, например, в странах Ближнего Востока или в Венгрии.

Ельцов отметил, что выбор Аляски является скорее успехом для Дональда Трампа, который будет принимать Путина на собственной земле. По его мнению, это может усилить позицию американского президента во время переговоров и повлиять на их ход.

Безопасность как главный аргумент

Одной из причин выбора Аляски могла стать максимальная гарантия безопасности для российского лидера. Питер Ельцов согласился, что в таком месте риски для него значительно меньше, чем в странах, которые имеют более широкие международные обязательства.

Для Путина безопасно ехать туда, ведь если бы встреча проходила в Швейцарии, ситуация была бы юридически сложной,

– объяснил он.

Историк напомнил, что эта страна является членом Международного уголовного суда, который выдал ордер на арест российского президента. Он подчеркнул, что даже несмотря на нежелание государств выполнять ордер, юридический статус таких стран создает дополнительные риски. Проведение встречи в США полностью исключает вероятность правовых последствий для Путина.