Уже в эту пятницу, 15 августа, должна состояться встреча Трампа и Путина. США пообещали проконсультироваться с европейскими партнерами перед встречей между американским лидером и российским диктатором.

Об этом заявил премьер Польши Туск, пишет The Guardian, передает 24 Канал.

Что известно об обещаниях США?

Глава польского правительства Дональд Туск заявил, что Соединенные Штаты пообещали проконсультироваться с европейскими партнерами перед встречей Дональда Трампа с Владимиром Путиным в эту пятницу.

Он добавил, что важность сохранения территориальной целостности Украины – это "не только вопрос солидарности с нашим соседом, но и вопрос нашей собственной безопасности".

Туск отметил, что у него "много страхов и много надежд" в связи со встречей президентов США и России, отметив "тактику непредсказуемости Трампа, когда речь идет о различных шагах и действиях".

Он заметил, что некоторые части предложения главы Кремля по территориям кажутся "односторонними", и "не трудно понять, почему это неприемлемо" для Украины.

Согласно его словам, европейские лидеры "сохраняют единство в своих подходах":

Он отметил, что "Польше и европейским партнерам должно быть ясно, что границы нельзя менять силой", и что России нельзя позволить извлекать выгоду из своего вторжения в Украину.

По его словам, Запад, включая европейские страны, не примет российские требования, которые сводятся к захвату украинской территории.

Кроме этого, Туск предостерег Россию от мысли, что она может "безнаказанно" оспаривать границы других стран. Он сослался на историю Польши, чтобы повторить принцип "ничего об Украине без Украины".

"История знает – и Польша часто становилась жертвой этого, – что когда великие державы принимали решения в отношении других стран без участия этих стран в переговорах, последствия были серьезными", – резюмировал политик.