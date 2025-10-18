В ЕС восприняли как "оскорбление" выбор места для встречи Путина и Трампа, – El Pais
- Путин и Трамп планируют встречу в Будапеште.
- В Евросоюзе считают это "политическим кошмаром".
В ближайшие "две недели" должна состояться вторая за этот год встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Местом переговоров был выбран Будапешт. Этот факт вызвал недовольство в странах ЕС.
То, что Путин и Трамп планируют встретиться в одной из стран ЕС без участия самого Евросоюза, в самой организации восприняли как "оскорбление", передает 24 Канал со ссылкой на El Pais.
Смотрите также Как американский Иллинойс или турецкая Анатолия: немецкий журнал оценил масштаб оккупации Украины
Как в ЕС оценивают предстоящие переговоры Трампа и Путина?
Лидеры ЕС, если они не хотят потерять хорошие отношения с Трампом, будут вынуждены выдать Путину разрешение на пролет в своем воздушном пространстве. В противном случае – главе Кремля придется лететь более длинным маршрутом.
Один из неназванных европейских дипломатов заметил, что место встречи Трампа и Путина является выигрышным для последнего. Во-первых, диктатору удастся снова подбросить хвороста в пламя разногласий в ЕС относительно Кремля. Во-вторых, это будет чрезвычайная услуга пророссийскому премьеру Венгрии Виктору Орбану, которого в следующем году ждут выборы.
Публично лидеры ЕС говорят, что встреча между Трампом и Путиным будет полезной, если она поможет положить конец войне в Украине. Впрочем, в частных беседах они называют будущее "свидание" политиков в Будапеште "политическим кошмаром".
Что этому предшествовало?
- 16 октября Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Это произошло впервые за два месяца с момента встречи политиков в Анкоридже 15 августа.
- Лидеры стран договорились о второй встрече в Будапеште. Если она таки состоится, то российский диктатор впервые за годы полномасштабной войны появится в столице страны ЕС.
- Историк Роман Бессмертный в эфире 24 Канала напомнил, что Венгрия, ратифицировала Римский статут, а потому должна была бы арестовать Путина по ордеру МУС, если он приедет. Бессмертный предполагает, что после такой встречи ЕС может лишить премьера Орбана права голоса, а самому Трампу такая инициатива может повредить репутационно.
- Из-за санкций Евросоюза самолет Путина не может пролетать над большинством стран ЕС. В связи с этим самолету диктатора придется прокладывать обходной маршрут за пределами Евросоюза через турецкое и сербское воздушное пространство. Аналитики отмечают, что полет над Черным морем остается рискованным из-за военной активности в регионе.