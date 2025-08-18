Китай быстро может отвернуться от России при одном условии
- Китай может переосмыслить свое отношение к России, если Пекин не был проинформирован о встрече Владимира Путина с Дональдом Трампом.
- Рычаги влияния КНР на Россию включают ресурсы, сырье, технологии, критические автозапчасти, без которых Россия может быстро столкнуться с коллапсом.
Официальные лица Китая не давали комментариев относительно встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом на Аляске. Возможно, Пекин ждет конца процесса.
Также неизвестно, насколько этот процесс, такие действия Кремля согласованы с властями КНР. Политолог-международник, глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко озвучил 24 Каналу мнение, что если Пекин ничего не знал, то может переосмыслить свое отношение к Москве.
"В случае, если нет, это будет приводить к рискам стратегического разворота Китая в мире. Это будет восприниматься Пекином как "кидалово". Если Россия выбрала американскую сторону – это будет приводить к тому, что Китай очень переосмыслит свое отношение к ней", – предположил он.
Ведь рычаги влияния КНР на Россию достаточно жесткие. В частности, ресурсы, сырье, технологии, автозапчасти, авиазапчасти. Это критические вещи для страны-агрессора. Потому что если лишить россиян китайских автозапчастей, то там будет очень быстрый коллапс на рынке транспорта.
К слову, президент Китая Си Цзиньпин заявил, что планирует усиливать роль "Группы друзей мира" для политического решения войны России против Украины. Председатель аналитически-адвокационного агентства "Центр совместных действий" Олег Рыбачук предположил, что это прежде всего была реакция на встречу Путина и Трампа на Аляске. Китайский лидер будто напоминает, что Пекин имеет собственный "мирный план".
Реакции на встречу Трампа и Путина: главное
- Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Дональд Трамп приближает мир к завершению войны, как никогда раньше. По его мнению, после проведенного саммита на Аляске между президентом США и Владимиром Путиным, необходимо вести дальнейшие переговоры, но уже с участием Владимира Зеленского.
- Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан убежден, что после саммита Дональда Трампа и Владимира Путина мир стал "более безопасным местом, чем было вчера". Он заявил о якобы положительном результате встречи.
- В то же время президент Эстонии Алар Карис заметил, что "то, чего боялись, не произошло, а то, на что надеялись, не было достигнуто". Он пообещал, что его страна продолжит поддерживать Украину и обсуждать гарантии безопасности. Все заявления, как мировые лидеры отреагировали на встречу Трампа с Путиным 15 августа – в материале.