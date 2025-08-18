Официальные лица Китая не давали комментариев относительно встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом на Аляске. Возможно, Пекин ждет конца процесса.

Также неизвестно, насколько этот процесс, такие действия Кремля согласованы с властями КНР. Политолог-международник, глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко озвучил 24 Каналу мнение, что если Пекин ничего не знал, то может переосмыслить свое отношение к Москве.

"В случае, если нет, это будет приводить к рискам стратегического разворота Китая в мире. Это будет восприниматься Пекином как "кидалово". Если Россия выбрала американскую сторону – это будет приводить к тому, что Китай очень переосмыслит свое отношение к ней", – предположил он.

Ведь рычаги влияния КНР на Россию достаточно жесткие. В частности, ресурсы, сырье, технологии, автозапчасти, авиазапчасти. Это критические вещи для страны-агрессора. Потому что если лишить россиян китайских автозапчастей, то там будет очень быстрый коллапс на рынке транспорта.

К слову, президент Китая Си Цзиньпин заявил, что планирует усиливать роль "Группы друзей мира" для политического решения войны России против Украины. Председатель аналитически-адвокационного агентства "Центр совместных действий" Олег Рыбачук предположил, что это прежде всего была реакция на встречу Путина и Трампа на Аляске. Китайский лидер будто напоминает, что Пекин имеет собственный "мирный план".

