Китай швидко може відвернутися від Росії за однієї умови
- Китай може переосмислити своє ставлення до Росії, якщо Пекін не був поінформований про зустріч Володимира Путіна з Дональдом Трампом.
- Важелі впливу КНР на Росію включають ресурси, сировину, технології, критичні автозапчастини, без яких Росія може швидко зіткнутися з колапсом.
Офіційні особи Китаю не давали коментарів щодо зустрічі Володимира Путіна з Дональдом Трампом на Алясці. Можливо, Пекін чекає кінця процесу.
Також невідомо, наскільки цей процес, такі дії Кремля узгоджені із владою КНР. Політолог-міжнародник, голова Центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко озвучив 24 Каналу думку, що якщо Пекін нічого не знав, то може переосмислити своє ставлення до Москви.
"У випадку, якщо ні, це буде призводити до ризиків стратегічного розвороту Китаю у світі. Це буде сприйматися Пекіном як "кидалово". Якщо Росія обрала американський бік – це буде призводити до того, що Китай дуже переосмислить своє ставлення до неї", – припустив він.
Адже важелі впливу КНР на Росію досить жорсткі. Зокрема, ресурси, сировина, технології, автозапчастини, авіазапчастини. Це критичні речі для країни-агресорки. Тому що якщо позбавити росіян китайських автозапчастин, то там буде дуже швидкий колапс на ринку транспорту.
До слова, президент Китаю Сі Цзіньпін заявив, що планує посилювати роль "Групи друзів миру" для політичного розв'язання війни Росії проти України. Голова аналітично-адвокаційної агенції "Центр спільних дій" Олег Рибачук припустив, що це насамперед була реакція на зустріч Путіна та Трампа на Алясці. Китайський лідер ніби нагадує, що Пекін має власний "мирний план".
Реакції на зустріч Трампа та Путіна: головне
- Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Дональд Трамп наближає світ до завершення війни, як ніколи раніше. На його думку, після проведеного саміту на Алясці між президентом США та Володимиром Путіним, необхідно вести подальші переговори, але вже за участі Володимира Зеленського.
- Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан переконаний, що після саміту Дональда Трампа та Володимира Путіна світ став "безпечнішим місцем, ніж було учора". Він заявив про нібито позитивний результат зустрічі.
- Водночас президент Естонії Алар Каріс зауважив, що "те, чого боялися, не сталося, а те, на що сподівалися, не було досягнуто". Він пообіцяв, що його країна продовжить підтримувати Україну і обговорювати гарантії безпеки. Усі заяви, як світові лідери відреагували на зустріч Трампа з Путіним 15 серпня – у матеріалі.