На Аляске 15 августа состоялся саммит Дональда Трампа и Владимира Путина. Перед ним, вероятно, обсуждалось использование российских атомных ледоколов для поддержки газовых проектов на Аляске.

Об обсуждении такой инициативы рассказали источники Reuters, передает 24 Канал.

Что обсуждали Трамп и Путин перед саммитом?

По данным источников, перед саммитом американского и российского лидеров, они обсуждали возможность привлечения российских атомных ледоколов к развитию энергетических проектов на Аляске.

Идею ледокола обсуждали чиновники Белого дома как одну из потенциальных сделок, которые можно попытаться заключить с Россией на саммите на Аляске,

– написали в издании.

Отмечается, что Россия сейчас использует единственный в мире флот атомных ледоколов, которые обеспечивают передвижение по Северному морскому пути. Эксперты отмечают, что использование таких ледоколов могло бы помочь доставлять строительные материалы и оборудование в некоторые районы Аляски, где ограничена инфраструктура и суровые климатические условия.

Переговоры между представителями двух стран по Украине также могли включать потенциальные деловые соглашения. Среди них есть и вопрос о сотрудничестве в сфере транспорта и энергетики, передает Reuters.

Напомним, по данным западных СМИ Трамп и Путин якобы договорились о "воздушном перемирии". Оно может продлиться до трехсторонней встречи лидеров. Однако в Офисе президента заявили, что не слышали такую информацию.