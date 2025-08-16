Об обсуждении такой инициативы рассказали источники Reuters, передает 24 Канал.

Смотрите также Трамп предлагает Украине гарантии безопасности по типу 5 статьи Устава НАТО, – CNN

Что обсуждали Трамп и Путин перед саммитом?

По данным источников, перед саммитом американского и российского лидеров, они обсуждали возможность привлечения российских атомных ледоколов к развитию энергетических проектов на Аляске.

Идею ледокола обсуждали чиновники Белого дома как одну из потенциальных сделок, которые можно попытаться заключить с Россией на саммите на Аляске,

– написали в издании.

Отмечается, что Россия сейчас использует единственный в мире флот атомных ледоколов, которые обеспечивают передвижение по Северному морскому пути. Эксперты отмечают, что использование таких ледоколов могло бы помочь доставлять строительные материалы и оборудование в некоторые районы Аляски, где ограничена инфраструктура и суровые климатические условия.

Переговоры между представителями двух стран по Украине также могли включать потенциальные деловые соглашения. Среди них есть и вопрос о сотрудничестве в сфере транспорта и энергетики, передает Reuters.

Напомним, по данным западных СМИ Трамп и Путин якобы договорились о "воздушном перемирии". Оно может продлиться до трехсторонней встречи лидеров. Однако в Офисе президента заявили, что не слышали такую информацию.