Об обсуждении такой инициативы рассказали источники Reuters, передает 24 Канал.
Что обсуждали Трамп и Путин перед саммитом?
По данным источников, перед саммитом американского и российского лидеров, они обсуждали возможность привлечения российских атомных ледоколов к развитию энергетических проектов на Аляске.
Идею ледокола обсуждали чиновники Белого дома как одну из потенциальных сделок, которые можно попытаться заключить с Россией на саммите на Аляске,
– написали в издании.
Отмечается, что Россия сейчас использует единственный в мире флот атомных ледоколов, которые обеспечивают передвижение по Северному морскому пути. Эксперты отмечают, что использование таких ледоколов могло бы помочь доставлять строительные материалы и оборудование в некоторые районы Аляски, где ограничена инфраструктура и суровые климатические условия.
Переговоры между представителями двух стран по Украине также могли включать потенциальные деловые соглашения. Среди них есть и вопрос о сотрудничестве в сфере транспорта и энергетики, передает Reuters.
Напомним, по данным западных СМИ Трамп и Путин якобы договорились о "воздушном перемирии". Оно может продлиться до трехсторонней встречи лидеров. Однако в Офисе президента заявили, что не слышали такую информацию.