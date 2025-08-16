Про обговорення такої ініціативи розповіли джерела Reuters, передає 24 Канал.

Що обговорювали Трамп і Путін перед самітом?

За даними джерел, перед самітом американського та російського лідерів, вони обговорювали можливість залучення російських атомних криголамів до розвитку енергетичних проєктів на Алясці.

Ідею криголама обговорювали чиновники Білого дому як одну з потенційних угод, які можна спробувати укласти з Росією на саміті на Алясці,

– написали у виданні.

Зазначається, що Росія наразі використовує єдиний у світі флот атомних криголамів, які забезпечують пересування Північним морським шляхом. Експерти зазначають, що використання таких криголамів могло б допомогти доставляти будівельні матеріали та обладнання у деякі райони Аляски, де обмежена інфраструктура й суворі кліматичні умови.

Переговори між представниками двох країн щодо України також могли включати потенційні ділові угоди. Серед них є й питання про співпрацю у сфері транспорту та енергетики, передає Reuters.

Нагадаємо, за даними західних ЗМІ Трамп і Путін нібито домовилися про "повітряне перемир'я". Воно може тривати до тристоронньої зустрічі лідерів. Проте в Офісі президента заявили, що не чули таку інформацію.