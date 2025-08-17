Во время саммита Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске по протоколу должен был состояться рабочий обед обоих президентов, но его отменили. Вероятно, американская сторона поняла, что ничего не удастся достичь на этой встрече.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова бывшего спецпредставителя США в переговорах по Украине Курта Волкера в интервью Суспильному.

Почему обед Трампа с Путиным не состоялся?

Курт Волкер объяснил, что отмена рабочего обеда Дональда Трампа и Владимира Путина 15 августа означала, что уже за первые часы переговоров стало очевидным: ничего не удастся достичь.

"Я сам участвовал в подобных встречах с россиянами – и на своем уровне, и на уровне глав государств", – объяснил бывший спецпредставитель США.

Американский дипломат отметил, что у россиян на встречах есть своя тактика: они говорят минут 45 – 60 в начале. Далее российские дипломаты пользуются последовательным переводом, и как только переводчик начинает переводить, они снова начинают говорить, не давая ответить. Это превращается в длинную тираду.

Думаю, Трампа это очень раздражало, потому что он сам любит говорить долго. Но когда он увидел, что Путин совсем не делает уступок, решили завершить встречу,

– сказал Волкер.

К слову, СМИ обнародовали документы с пометками Госдепа США, которые обнаружили туристы в отеле на Аляске, где собирались Дональд Трамп и Владимир Путин. В этом пакете описаны детали встречи президентов США и России вместе с местом, временем и контактами чиновников.

На первой странице печатного пакета документов было указано последовательность встреч, а также то, что Трамп намеревался сделать Путину торжественный подарок. Также в документе были описаны детали обеда, и указано, что он должен был состояться "в честь Его Превосходительства Владимира Путина".