США рассматривают возможность экономического соглашения с Россией. Одним из ключевых стимулов для прекращения войны в Украине может стать совместная разработка редкоземельных минералов на Аляске.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

Какую сделку готовит Трамп для Путина?

Президент США Дональд Трамп планирует предложить Владимиру Путину экономические инициативы во время встречи на Аляске 15 августа. По данным источников издания, он это сделает в обмен на прекращение войны в Украине.

Одним из главных пунктов может стать совместная разработка редкоземельных минералов на Аляске, а также отмена отдельных санкций против российской авиационной промышленности.

Источники издания утверждают, что соглашение также может предусматривать доступ Москвы к редкоземельным ископаемым на временно оккупированных территориях Украины. Такой подход якобы является частью более широкого пакета экономических компромиссов, которые рассматриваются в Вашингтоне.

Среди других возможных стимулов для прекращения войны является снятие ограничений на экспорт деталей и оборудования для обслуживания российских самолетов. Большинство из которых находятся в неисправном состоянии якобы из-за санкционного давления.

Напомним, Трамп договорился с лидерами Европы воздержаться от темы обмена территориями во время встречи с Путиным. Вместо этого сосредоточиться на вопросе прекращения огня.