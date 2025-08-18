Трамп стремится к скорейшему мирному соглашению и встрече Зеленского с Путиным в течение недели, – Bloomberg
- Трамп 18 августа встретится с Зеленским и европейскими лидерами для обсуждения условий потенциального мирного соглашения.
- Американский лидер открыт для участия Штатов в предоставлении гарантий безопасности для Украины, стремится к быстрой сделки и встречи Зеленского с Путиным в течение недели.
- Европейские союзники встревожены возможными территориальными уступками, которых требует Россия, и скептически относятся к желанию Москвы достичь мира.
Президент США Дональд Трамп 18 августа встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Вероятно, они будут обсуждать условия потенциального мирного соглашения.
Ранее он разговаривал по этому поводу с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
Что в Bloomberg говорят о встрече Зеленского и Трампа?
По данным источника агентства, ожидается, что в то время, как Соединенные Штаты сосредоточатся на территориальных уступках, которых требует Россия, Украина будет стремиться зафиксировать возможные гарантии безопасности.
Однако европейские союзники встревожены, ведь их возможности противостоять требованиям Трампа, которые Украина может отвергнуть, ограничены. Они со скептицизмом относятся к тому, что Москва действительно хочет мира.
Трамп во время телефонного разговора заявил Зеленскому и лидерам Европы, что открыт для участия Штатов по предоставлению гарантий безопасности для Украины. Кроме этого, президент США также отметил, что хочет быстро достичь соглашения и будет призывать Украину согласиться на него, с целью проведения встречи Путина и Зеленского в течение недели.
По данным агентства, Трамп в телефонных разговорах с союзниками рассказал о своих переговорах с главой Кремля, но не вдавался в подробности. Высокопоставленные европейские дипломаты выразили разочарование результатом саммита на Аляске. По их мнению, наибольшую выгоду от встречи получил именно Путин.
Встреча Трампа и Зеленского: коротко о главном
Участие в переговорах Зеленского и Трампа в Вашингтоне примут канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, президент Франции Эммануэль Макрон, генсек НАТО Марк Рютте и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
Трамп заявил, что для него является большой честью принимать стольких лидеров в Белом доме одновременно. По его словам, это будет важный день. Однако, он намекнул, что Владимир Зеленский может закончить войну, отказавшись от Крыма и вступления Украины в НАТО.
Зеленский отвергает условия вывода украинских войск с территорий Донецкой и Луганской областей. Однако в Fanancial Times отмечают, что он может говорить о "приемлемых компромиссах" относительно нынешней линии фронта, которые могли бы воспринять украинцы.