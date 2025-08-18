Президент США Дональд Трамп 18 августа встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Вероятно, они будут обсуждать условия потенциального мирного соглашения.

Ранее он разговаривал по этому поводу с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Что в Bloomberg говорят о встрече Зеленского и Трампа?

По данным источника агентства, ожидается, что в то время, как Соединенные Штаты сосредоточатся на территориальных уступках, которых требует Россия, Украина будет стремиться зафиксировать возможные гарантии безопасности.

Однако европейские союзники встревожены, ведь их возможности противостоять требованиям Трампа, которые Украина может отвергнуть, ограничены. Они со скептицизмом относятся к тому, что Москва действительно хочет мира.

Трамп во время телефонного разговора заявил Зеленскому и лидерам Европы, что открыт для участия Штатов по предоставлению гарантий безопасности для Украины. Кроме этого, президент США также отметил, что хочет быстро достичь соглашения и будет призывать Украину согласиться на него, с целью проведения встречи Путина и Зеленского в течение недели.

По данным агентства, Трамп в телефонных разговорах с союзниками рассказал о своих переговорах с главой Кремля, но не вдавался в подробности. Высокопоставленные европейские дипломаты выразили разочарование результатом саммита на Аляске. По их мнению, наибольшую выгоду от встречи получил именно Путин.

Встреча Трампа и Зеленского: коротко о главном