Трамп может встретиться с Зеленским в Риме: удастся ли изменить позицию президента США

Владимир Зеленский уже прибыл в Рим на церемонию прощания с Папой Франциском. Вероятно, что там он встретится с Дональдом Трампом, но это может не дать результата.

Такое мнение 24 Канала высказал политический обозреватель, активист и блогер из США Дмитрий Абрамсон, заметив, что президент США имеет на Украину "несколько обид". Киеву же нужно готовиться к продолжению войны с другим союзником.

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Почему не удастся изменить позицию Трампа

Политический обозреватель отметил, что Трампу уже 78 лет, поэтому маловероятно, что его мировоззрение и ценности можно будет изменить. Более того, он не был благосклонен к Украине еще с 2016 года, когда распространялись фейки о вмешательстве Киева в выборы в США, а не Москвы.

"Он во все это верит, потому что это вписывается в его собственные нарративы, которые он себе придумал. В 2019 году он пытался шантажировать Зеленского и заставить его начать расследование против Джо Байдена и его сына Хантера Байдена. Это привело к импичменту Трампа, что он тоже простить не может", – сказал он.

По мнению Абрамсона, президент США также имеет "теплые чувства" к российскому диктатору Владимиру Путину. Именно поэтому Зеленский может попытаться изменить позицию Трампа, но это может не дать результата.

Если говорить о том, что должна делать Украина – это максимально активно общаться с Трампом, давать ему новую информацию. Лучшая тактика – вежливо и дипломатично продолжать вести переговоры, но ни на что не соглашаться. За это время Украина и Европа должны подготовиться к продолжению войны без США,

– отметил политический обозреватель.

Кстати, издание Time сообщило, что Трамп может выйти из переговоров "уже на следующей неделе", если его давление на Зеленского не сработает. Между тем сам президент сообщил, что Украина и Россия должны встретиться и "завершить это", ведь они близки к мирному соглашению.