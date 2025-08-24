Россия уже "де-факто признает" Зеленского и готова встречаться, но "Запад мешает"
- Сергей Лавров заявил, что Россия готова к переговорам с Зеленским как "де-факто" главой Украины, но Запад якобы мешает этому.
- Лавров обвинил США и ЕС в попытках сорвать переговоры между Украиной и Россией, тогда как Москва надеется на их продолжение в Стамбуле.
- Путин согласился на встречу с Зеленским после переговоров с Трампом, но Россия настаивает на двустороннем формате.
Россия признает Зеленского "де-факто" главой Украины, но Путин избегает встречи. Сергей Лавров обвинил Запад в якобы попытках сорвать переговоры.
Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на пропагандистские СМИ. Россия готова встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским в статусе "де-факто главы режима", однако официально считает его нелегитимным.
Москва готова к переговорам с Киевом, но встречу Зеленского и Путина откладывают
Так считает министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он добавил, что на Аляске вопрос встречи Зеленского и Путина не обсуждался, а предложение "подняли позже, можно сказать, экспромтом".
По словам Лаврова, позже в телефонном разговоре с Дональдом Трампом Владимир Путин "четко заявил", что Россия готова продолжить прямые переговоры с Киевом, которые начались в Стамбуле. Министр добавил, что делегации России и Украины "уже встречались и будут встречаться" в Стамбуле.
В то же время Лавров придумывает новую отговорку, почему Путин избегает прямой встречи с Зеленским. Российский министр обвинил западные страны, которые якобы пытаются сорвать переговоры между Украиной и Россией.
Они просто ищут повод, чтобы переговоры не состоялись. И хотят, чтобы это произошло не по их вине, не по вине Зеленского, который тоже "артачится" и выдвигает какие-то условия,
– заявил Лавров.
По его словам, Запад якобы пытается "нарушить процесс, начатый Путиным и Трампом, который дал очень неплохие результаты", и Москва надеется, что эти попытки будут сорваны.
Что известно о переговорах Путина и Зеленского?
После переговоров Зеленского с лидерами Европы 18 августа Дональд Трамп позвонил Путину. Тот согласился на встречу с украинским президентом, но сначала Россия настаивает на двустороннем формате.
По словам американского лидера, саммит Зеленского и Путина может состояться в течение ближайших недель.
Канцлер Германии Фридрих Мерц сомневается, что Путин решится на встречу, а президент Финляндии считает, что саммит не состоится до конца августа.