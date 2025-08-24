Россия признает Зеленского "де-факто" главой Украины, но Путин избегает встречи. Сергей Лавров обвинил Запад в якобы попытках сорвать переговоры.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на пропагандистские СМИ. Россия готова встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским в статусе "де-факто главы режима", однако официально считает его нелегитимным.

Москва готова к переговорам с Киевом, но встречу Зеленского и Путина откладывают

Так считает министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он добавил, что на Аляске вопрос встречи Зеленского и Путина не обсуждался, а предложение "подняли позже, можно сказать, экспромтом".

По словам Лаврова, позже в телефонном разговоре с Дональдом Трампом Владимир Путин "четко заявил", что Россия готова продолжить прямые переговоры с Киевом, которые начались в Стамбуле. Министр добавил, что делегации России и Украины "уже встречались и будут встречаться" в Стамбуле.

В то же время Лавров придумывает новую отговорку, почему Путин избегает прямой встречи с Зеленским. Российский министр обвинил западные страны, которые якобы пытаются сорвать переговоры между Украиной и Россией.

Они просто ищут повод, чтобы переговоры не состоялись. И хотят, чтобы это произошло не по их вине, не по вине Зеленского, который тоже "артачится" и выдвигает какие-то условия,

– заявил Лавров.

По его словам, Запад якобы пытается "нарушить процесс, начатый Путиным и Трампом, который дал очень неплохие результаты", и Москва надеется, что эти попытки будут сорваны.

Что известно о переговорах Путина и Зеленского?