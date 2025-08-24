Росія вже "визнає де-факто" Зеленського і готова зустрічатись, проте "Захід заважає"
- Сергій Лавров заявив, що Росія готова до переговорів із Зеленським як "де-факто" главою України, але Захід нібито заважає цьому.
- Лавров звинуватив США та ЄС у спробах зірвати переговори між Україною та Росією, тоді як Москва сподівається на їх продовження у Стамбулі.
- Путін погодився на зустріч із Зеленським після переговорів з Трампом, але Росія наполягає на двосторонньому форматі.
Про це розповідає 24 Канал з посиланням на пропагандистські ЗМІ. Росія готова зустрічатися з президентом України Володимиром Зеленським у статусі "де-факто глави режиму", проте офіційно вважає його нелегітимним.
Москва готова до переговорів із Києвом, але зустріч Зеленського і Путіна відкладають
Так вважає міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Він додав, що на Алясці питання зустрічі Зеленського і Путіна не обговорювалося, а пропозицію "підняли пізніше, можна сказати, експромтом".
За словами Лаврова, пізніше в телефонній розмові з Дональдом Трампом Володимир Путін "чітко заявив", що Росія готова продовжити прямі переговори з Києвом, які розпочалися у Стамбулі. Міністр додав, що делегації Росії та України "вже зустрічалися і будуть зустрічатися" у Стамбулі.
Водночас Лавров вигадує нову відмовку, чому Путін уникає прямої зустрічі з Зеленським. Російський міністр звинуватив західні країни, які нібито намагаються зірвати переговори між Україною та Росією.
Вони просто шукають привід, щоб переговори не відбулися. І хочуть, щоб це сталося не з їхньої вини, не з вини Зеленського, який теж "артачиться" і висуває якісь умови,
– заявив Лавров.
За його словами, Захід нібито намагається "порушити процес, започаткований Путіним і Трампом, який дав дуже непогані результати", і Москва сподівається, що ці спроби будуть зірвані.
Що відомо про переговори Путіна та Зеленського?
Після переговорів Зеленського з лідерами Європи 18 серпня Дональд Трамп зателефонував Путіну. Той погодився на зустріч з українським президентом, але спершу Росія наполягає на двосторонньому форматі.
За словами американського лідера, саміт Зеленського і Путіна може відбутися протягом найближчих тижнів.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц сумнівається, що Путін наважиться на зустріч, а президент Фінляндії вважає, що саміт не відбудеться до кінця серпня.