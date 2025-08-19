Владимир Зеленский выбрал тактику благодарности, 11 раз говоря "спасибо" Трампу во время визита в Белый дом. Европейские союзники поддержали его пример.

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Белый дом выразил президенту США Дональду Трампу благодарность 11 раз за 4,5 минуты.

Зеленский выбрал новый тон на встрече с Трампом

Зеленский поблагодарил Трампа за прием, за разговор, за представление другим гостям и журналистам, а также за карту Украины, которую получил в подарок. Это поведение резко контрастировало с февральским визитом, когда украинского президента критиковали за "неблагодарность".

Тогда Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс раскритиковали Зеленского за недостаточное уважение к США, из-за чего украинского лидера буквально выставили из Белого дома, а сам Трамп пригрозил прекратить поддержку Украины.

За последующие шесть месяцев украинский президент смог наладить отношения с администрацией США. Дональд Трамп в последнее время открыто критиковал поведение Путина, называя его "сумасшедшим" и таким, что дает "пустые обещания" по прекращению войны.

Ситуация несколько изменилась после личной встречи Трампа и Путина на Аляске 16 августа, где российский диктатор выражал благодарность за инициативу переговоров и хвалил Трампа за "ценные усилия" в поиске мира.

В ответ Зеленский и его европейские союзники избрали тактику максимальной благодарности, повторяя "спасибо" на встрече. Его примеру последовали генсек НАТО Марк Рютте, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер Италии Джорджия Мелони.

Гарантии безопасности и договоренности с США

Во время переговоров Украина предложила пакет новых договоренностей в сфере безопасности, предусматривающий закупку американского оружия на десятки миллиардов долларов. Зеленский подтвердил, что это станет второй частью гарантий безопасности для страны.

Президент Франции Эммануэль Макрон добавил, что в случае срыва переговоров по завершению войны международное сообщество готово усилить санкции против России.

