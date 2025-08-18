В Белом доме проходят переговоры Владимира Зеленского и Дональда Трампа. В Овальный кабинет внесли карту Украины.

Как сообщает BBC, только что в Овальном кабинете, напротив рабочего стола президента, за которым сидели Дональд Трамп и Владимир Зеленский, была выставлена большая карта Украины.

Восточная часть страны, обозначена розовым цветом, иллюстрировала территорию, которую сейчас контролируют российские военные – примерно 20% государства.

Это стало холодным напоминанием для украинцев в комнате о текущем состоянии почти четырехлетней войны – и могло служить наглядным средством для Трампа усилить давление на Зеленского с целью обмена территорий на мир теперь, когда медиа уже покинули помещение.