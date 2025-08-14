Дипломатические переговоры Дональда Трампа с Владимиром Путиным остаются в центре внимания мирового сообщества, особенно накануне запланированного саммита на Аляске 15 августа. Эксперты проанализировали предыдущие встречи президентов.

Глава Кремля традиционно использует тактику затягивания времени и откровенной лжи во время переговоров. Об этом пишет 24 Канал, ссылаясь на FT.

Какими были предыдущие встречи Трампа и Путина?

Первая их встреча в немецком Гамбурге запомнилась тем, что Трамп всеми силами пытался скрыть подробности переговоров, поэтому решил конфисковать записи своего переводчика.

Во Вьетнаме американский лидер поверил громким заявлениям Путина о том, что Россия не вмешивалась в американские выборы 2016 года. А уже через 2 года в Хельсинки Трамп даже поставил под сомнение правдивость информации от собственных разведывательных служб в ответ на убеждения российского лидера.



Политологи и аналитики, исследуя предыдущий опыт подобных встреч, выражают опасения относительно возможного доминирования "опытного кагэбэшника" Путина на очередном саммите. Эксперты особо отмечают отсутствие уступок в решении конфликтов: недостаток реального прогресса вряд ли трансформируется в значительное достижение в течение одной встречи.

Сэмюэл Чарап, старший аналитик Rand Corporation, подчеркивает веру Трампа в собственную способность убеждать собеседников. В то же время бывший президент Франции Франсуа Олланд замечает, что Путин обладает мастерством профессиональной манипуляции – от лжи до затягивания переговоров. По его мнению, Трампу необходимо продемонстрировать глубокую осведомленность в международной ситуации, чтобы избежать ловушек.

Обратите внимание! Эксперты подчеркивают методы коммуникации Путина: в частности его склонность начинать встречи с длинных исторических лекций, которые могут длиться часами. Участники прошлых саммитов часто отмечали, что его переговоры имеют тенденцию затягиваться, но без достижения реальных результатов, оставляя лишь иллюзию изменения позиции.

Франсуа Олланд также акцентирует на прямой лжи как тактическом приеме российского руководителя. Например, Путин отрицал связи с сепаратистами на Донбассе несмотря на доказательства финансирования и поставки оружия.

Немецкий дипломат описывает Путина как одного из самых опытных участников международных дискуссий. Он отмечает его знание всех тем и юридических нюансов, что позволяет российскому лидеру ловко маневрировать в сложных переговорах.

Ожидания от саммита на Аляске остаются сдержанными. По мнению многих экспертов, это может быть последним шансом для Трампа пересмотреть свой подход к взаимоотношениям с Путиным. Однако скепсис относительно возможности радикальных изменений в его риторике или стратегии преобладает.