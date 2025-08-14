Дипломатичні переговори Дональда Трампа з Володимиром Путіним залишаються в центрі уваги світової спільноти, особливо напередодні запланованого саміту на Алясці 15 серпня. Експерти проаналізували попередні зустрічі президентів.

Очільник Кремля традиційно використовує тактику затягування часу й відвертої брехні під час переговорів. Про це пише 24 Канал, посилаючись на FT.

Якими були попередні зустрічі Трампа й Путіна?

Перша їхня зустріч у німецькому Гамбурзі запам'яталася тим, що Трамп всіма силами намагався приховати подробиці перемовин, тому вирішив конфіскувати записи свого перекладача.

У В'єтнамі американський лідер повірив гучним заявам Путіна про те, що Росія не втручалася в американські вибори 2016 року. А вже за 2 роки в Гельсінкі Трамп навіть поставив під сумнів правдивість інформації від власних розвідувальних служб у відповідь на переконання російського лідера.



Володимир Путін та Дональд Трамп / Фото AP

Політологи та аналітики, досліджуючи попередній досвід подібних зустрічей, висловлюють побоювання щодо можливого домінування "досвідченого кадебешника" Путіна на черговому саміті. Експерти особливо наголошують на відсутності поступок у вирішенні конфліктів: нестача реального прогресу навряд чи трансформується у значне досягнення протягом однієї зустрічі.

Семюел Чарап, старший аналітик Rand Corporation, підкреслює віру Трампа у власну здатність переконувати співрозмовників. Водночас колишній президент Франції Франсуа Олланд зауважує, що Путін володіє майстерністю професійної маніпуляції – від брехні до затягування переговорів. На його думку, Трампу необхідно продемонструвати глибоку обізнаність у міжнародній ситуації, щоб уникнути пасток.

Зверніть увагу! Експерти підкреслюють методи комунікації Путіна: зокрема його схильність починати зустрічі з довгих історичних лекцій, які можуть тривати годинами. Учасники минулих самітів часто зазначали, що його переговори мають тенденцію затягуватися, але без досягнення реальних результатів, залишаючи лише ілюзію зміни позиції.

Франсуа Олланд також акцентує на прямій брехні як тактичному прийомі російського керівника. Наприклад, Путін заперечував зв'язки з сепаратистами на Донбасі попри докази фінансування та постачання зброї.

Німецький дипломат описує Путіна як одного з найдосвідченіших учасників міжнародних дискусій. Він відзначає його знання всіх тем і юридичних нюансів, що дозволяє російському лідеру вправно маневрувати у складних переговорах.

Очікування від саміту на Алясці залишаються стриманими. На думку багатьох експертів, це може бути останнім шансом для Трампа переглянути свій підхід до взаємин із Путіним. Однак скепсис щодо можливості радикальних змін у його риториці чи стратегії переважає.