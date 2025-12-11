Украина получила переговорную позицию ЕС по трем кластерам

Украине передали так называемую переговорную позицию Европейского Союза по трем кластерам. Она должна стать основой для дальнейшей технической работы.

Что об этом известно?

Ответственная за вопросы расширения в правительстве Дании, которая сейчас председательствует в Совете ЕС, Мари Бьер сообщила, что Украина получила весь необходимый пакет данных для продолжения технических переговоров с Еврокомиссией.

Речь идет о трех ключевых кластерах. Первый – это базовые принципы: демократия, верховенство права и другие фундаментальные правила. Второй кластер самый масштабный и касается внутреннего рынка ЕС.

Третий касается внешней политики, и именно здесь Украина пытается достичь быстрого прогресса. Бьер озвучила и передала Украине ключевой документ – переговорные позиции Евросоюза по всем трем кластерам.

Фактически Украине прямо передали перечень того, что нужно выполнить для завершения переговоров по каждой главе. Ранее ЕС запрещал делиться такими документами до официального старта переговоров.

Но Дания добилась отмены этого правила. Более того, с Кипром уже договорились неофициально, что в начале года он так же передаст Украине документы по остальным трем секторам.

Выбранный ЕС путь теоретически позволяет Украине даже завершить переговоры еще до преодоления вето Орбана – но только в случае, если Украина воплотит реформы по тому указателю, который получила сегодня,

