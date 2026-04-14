Из-за негативного опыта с Венгрией: Politico назвало страны, которые против вступления Украины в ЕС
- Франция, Германия, Нидерланды и Италия блокируют ускоренное вступление Украины в ЕС из-за политических и экономических опасений.
- Наиболее благосклонные к вступлению Украины в ЕС страны, например Швеция и Дания, продолжают настаивать на скорейшем завершении переговоров.
Вопрос расширения ЕС с возможным вступлением Украины пока тормозят отдельные лидеры стран ЕС. Из-за разногласий соответствующий вопрос могут не включить в повестку дня саммита, который состоится на Кипре в этом месяце.
Об этом пишет издание Politico.
Какие страны выступают против ускоренного вступления в ЕС?
Среди стран, которые блокируют идею председателя Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен по ускоренному вступлению новых членов в ЕС, в том числе и Украины – Франция, Германия, Нидерланды и Италия.
Девять дипломатов и чиновников ЕС в комментарии изданию отметили, что правительства некоторых стран не хотят обсуждать расширение Евросоюза из-за страха усиления популизма, сложные национальные референдумы и негативный опыт взаимодействия с Венгрией после ее вступления в 2004 году.
Заметим, что последний раз к ЕС присоединилась Хорватия в 2013 году. Сейчас союз насчитывает 27 стран-участниц.
Вступление новых членов должен был быть включен в повестку дня саммита ЕС в Никосии, Кипр, в конце этого месяца. Но, судя по общим настроениям, теперь этот вопрос вряд ли будет обсуждаться,
– заявил один из чиновников ЕС.
Почему страны против ускоренного вступления?
Больше всего правительства некоторых стран ЕС беспокоятся из-за возможных политических рисков для лидеров, которые выносят вопрос расширения ЕС в национальные дебаты. Как вот дебаты "польского сантехника", которые охватили многие страны ЕС до принятия Варшавы в 2004 году. Тогда часть политиков заявляла, что дешевая рабочая сила из Польши может вытеснить хорошо оплачиваемые рабочие места в Западной Европе.
Те же полупопулистские, полуксенофобские аргументы, которые мы слышали о поляках, мы, вероятно, услышим и в отношении украинцев и любого другого кандидата. Кто эти люди? Что они будут делать в нашем клубе? Придут ли они, чтобы занять наши рабочие места?,
– сказал дипломат из одной из стран ЕС.
Во Франции этот вопрос также вызывает особую бдительность, поскольку вступление новых стран в ЕС должно утверждаться через референдум. Голосование по Украине может стать политическим фактором в президентской кампании 2027 года, где, по опросам, фаворитом первого тура является лидер популистского правого Национального объединения Джордан Барделла.
Впрочем, к Франции в этом также присоединились Германия, Нидерланды и Италия. Эти страны отмечают, что сложный процесс ЕС, "основанный на заслугах", должен уважаться без исключений по геополитическим причинам, даже несмотря на угрозу для Украины и Молдовы со стороны России.
"Конечно, мы не хотим ослаблять Зеленского, но подавляющее большинство государств-членов сейчас не испытывают желания участвовать в этих дебатах,
– добавил дипломат ЕС.
Еще одной причиной беспокойства в ЕС называют опыт с Венгрией – страну неоднократно критиковали за сужение демократических институтов, тесные контакты с Россией и блокирование решений по поддержке Украины.
Тогда как Черногория, которая почти завершила необходимые реформы для вступления, сталкивается с трудностями из-за отсутствия согласия между странами ЕС по переходу к следующему этапу переговоров.
Что это означает для Украины?
Такая ситуация для Украины является довольно неприятной, поскольку именно вступление в ЕС должно было стать ключевой гарантией безопасности от потенциальной российской агрессии.
Потенциальное мирное соглашение с Россией может включать перспективу членства в ЕС уже в 2027 году как пряник для украинских избирателей. Однако некоторые правительства ЕС не поддерживают идею ускоренного вступления, даже несмотря на сложное положение Киева.
Впрочем, крупнейшие сторонники Украины, в частности Швеция и Дания, продолжают активно настаивать на завершении переговоров до конца следующего года.
Но начало переговоров по договору о вступлении потребует зеленого света от крупных членов ЕС, а это большая просьба.
Мы еще не там,
– сказал высокопоставленный чиновник ЕС.
Вступление Украины в ЕС: какие последние заявления звучали?
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев намерен подготовиться к вступлению в ЕС в 2027 году.
Глава государства призвал ЕС предоставить Украине четкие сроки вступления в блок и отметил, что Киев уже готов начать переговорные кластеры по этому вопросу.
Тогда как высокая представительница Евросоюза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас заявила, что пока конкретная дата вступления неизвестна, поскольку этот вопрос зависит от наработок обеих сторон.