"Россия не заинтересована в мире": глава МИД Литвы призвал принять Украину в ЕС до 2030 года

Глава МИД Литвы Кястутис Будрис призвал предоставить Украине полноправное членство в ЕС к 2030 году. Он сделал соответствующее заявление на фоне новых российских обстрелов.

Об этом говорится на его странице в X.

Что написал глава МИД Литвы

Кястутис Будрис отметил, что Россия продолжает цинично доказывать, что она совершенно не заинтересована в мире, неоднократно выбирая эскалацию и террор против гражданского населения вместо каких-либо значимых усилий по прекращению войны.

За одну ночь она запустила очередную массивную волну ракет и беспилотников, которые убивают мирных жителей и разрушают жилые дома,

– написал он после атаки 20 августа.

Чиновник добавил, что Украина срочно нуждается в более мощной противовоздушной обороне, а также в более значительной военной, энергетической и финансовой поддержке.

Между тем на Россию должно оказываться гораздо большее давление, в частности санкции, которые "поражают самое сердце российской военной машины".

"России нельзя позволить продолжать атаковать безнаказанно", – подчеркнул Будрис.

Он добавил, что необходимо полностью интегрировать Украину в евроатлантические и европейские структуры, начиная с полноценного членства в ЕС к 2030 году.

Министр отметил, что Украина прочно занимает свое место в Европе, и ее путь к европейской и евроатлантической интеграции должен оставаться стратегическим приоритетом.

Поддержка Украины означает защиту собственной безопасности и будущего Европы. Наш ответ должен соответствовать масштабам агрессии России,

– подытожил Будрис.

Напомним, что ночью Россия массированно обстреливала Киев и область. Там уже известно о 15 погибших и почти 40 раненых.

Также в Одесской области россияне провели атаку дронами на пункт пропуска на границе с Молдовой, а в Черниговской области – на газовую инфраструктуру.