"Россия не заинтересована в мире": глава МИД Литвы призвал принять Украину в ЕС до 2030 года
Глава МИД Литвы Кястутис Будрис призвал предоставить Украине полноправное членство в ЕС к 2030 году. Он сделал соответствующее заявление на фоне новых российских обстрелов.
Об этом говорится на его странице в X.
Что написал глава МИД Литвы
Кястутис Будрис отметил, что Россия продолжает цинично доказывать, что она совершенно не заинтересована в мире, неоднократно выбирая эскалацию и террор против гражданского населения вместо каких-либо значимых усилий по прекращению войны.
За одну ночь она запустила очередную массивную волну ракет и беспилотников, которые убивают мирных жителей и разрушают жилые дома,
– написал он после атаки 20 августа.
Чиновник добавил, что Украина срочно нуждается в более мощной противовоздушной обороне, а также в более значительной военной, энергетической и финансовой поддержке.
Между тем на Россию должно оказываться гораздо большее давление, в частности санкции, которые "поражают самое сердце российской военной машины".
"России нельзя позволить продолжать атаковать безнаказанно", – подчеркнул Будрис.
Он добавил, что необходимо полностью интегрировать Украину в евроатлантические и европейские структуры, начиная с полноценного членства в ЕС к 2030 году.
Министр отметил, что Украина прочно занимает свое место в Европе, и ее путь к европейской и евроатлантической интеграции должен оставаться стратегическим приоритетом.
Поддержка Украины означает защиту собственной безопасности и будущего Европы. Наш ответ должен соответствовать масштабам агрессии России,
– подытожил Будрис.
Напомним, что ночью Россия массированно обстреливала Киев и область. Там уже известно о 15 погибших и почти 40 раненых.
Также в Одесской области россияне провели атаку дронами на пункт пропуска на границе с Молдовой, а в Черниговской области – на газовую инфраструктуру.