Много людей также получили ранения. 24 Канал собрал всю имеющуюся на данный момент информацию.

Массированный обстрел Киева и области: что известно о погибших и пострадавших?

Как сообщили в Киевской городской и областной военных администрациях, ночью 20 августа враг нанес удар ракетами типа "Калибр" и баллистическим вооружением по Киеву и Киевской области. В результате атаки разрушены жилые дома, больница и промышленные объекты.

В Соломенском районе столицы попадания ракет и падение обломков привели к частичному разрушению верхних этажей девятиэтажного дома и повреждению пятиэтажного здания. Кроме того, пострадали здания местной школы и детской больницы.

К сожалению, известны жертвы этого обстрела российской армии. Как написал мэр Виталий Кличко, в Киеве погибли три человека, еще что-то около 20 получили ранения. А в Броварском районе Киевской области погиб мужчина, еще одного пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии

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На местах происшествий незамедлительно приступили к работе спасательные службы и медики. В Святошинском и Дарницком районах Киева возникли пожары, в Броварах известно о ракетных ударах по промышленным объектам и крупных пожарах.

На территории Броварского района произошли аварийные отключения электроснабжения. Частично пропало электричество и в некоторых районах Киева.