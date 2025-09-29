На парламентских выборах в Молдове победила партия действующего президента Майи Санду. Подсчет голосов уже позади, но дискуссии о результатах этой гонки только разгораются.

В эксклюзивном комментарии для 24 Канала журналисты и аналитики из Молдовы объяснили, почему результаты парламентских выборов стали неожиданностью даже для социологов, а также, что означает этот результат и чего ожидают жители страны от действующей власти.

Что означает победа партии Санду на выборах?

Президент Молдовы Майя Санду, основательница партии "Действие и Солидарность", прокомментировала победу собственной политсилы на парламентских выборах. Известно, что эта партия имеет проевропейский курс и получила большинство голосов избирателей.

Молдавский народ высказался. Результаты воскресных выборов очевидны: молдаване едины в нашем стремлении к миру, демократии и Европы – и в мужестве защищать их. Это не просто победа одной партии – это победа Молдовы. Европейский путь – это наш путь вперед,

– написала в своем аккаунте в соцсети Х Майя Санду.

По официальным результатам, за партию Майи Санду проголосовали 50,20% избирателей. По предварительным данным, депутаты "Действия и Солидарности" получат 51 из 101 мандата и смогут сформировать правительство самостоятельно. На втором месте с поддержкой 24,17% оказался пророссийский "Патриотический блок".

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил население Молдовы с проевропейским выбором.

"В Молдове сегодня есть проевропейский результат. И они молодцы, и президент Майя молодец, потому что рисков очень много было. Риски остаются, но точно важно, что население показало, куда они хотят, как они видят свое будущее", – сказал украинский лидер.

Как на эту победу реагируют в Молдове?

Журналист Agora.md Лоренцию Плешка отмечает: партия "Действия и солидарности" получила значительно больше голосов, чем прогнозировали опросы. Причина – не столько в эмоциональной приверженности избирателей к власти, сколько в сознательном отторжении скомпрометированных, коррумпированных и популистских альтернатив.

Отдельно речь идет о политиках старой системы в Патриотическом блоке – бывшего президента-коммуниста Владимира Воронина и экс-премьера Василия Тарлева. А также о блоке "Альтернатива", который объединил пророссийского Марка Ткачука и поддержанного Плахотнюком бывшего премьера Иона Кику,

– объясняет он.

По словам Плешки, многие избиратели сделали сознательный выбор в пользу безопасного проевропейского варианта – чтобы сохранить стабильность и продолжить европейский курс страны. Высокий результат партии Санду обеспечили несколько ключевых факторов: консолидация городской поддержки в Кишиневе, прорыв в традиционно пророссийских округах на севере и активная мобилизация диаспоры.

"Послание результатов выборов в воскресенье является четким и однозначным: пророссийские нарративы и структуры пропаганды и коррупции больше не способны доминировать на политической сцене Молдовы", – сказал журналист.

Аналитик по внешней политике телеканала TVR Moldova Михай Исак добавляет: результаты голосования свидетельствуют, что правящая партия теперь должна ускорить реформы, чтобы укрепить свои позиции и ответить на ожидания общества.

В то же время итоги выборов подчеркивают, что Россия не откажется от своих амбиций в Молдове, и в дальнейшем рассматривая страну как часть своей геополитической сферы влияния. В этом контексте приднестровский вопрос должен стать приоритетом в политической повестке дня, особенно учитывая продвижение Молдовы по пути европейской интеграции. Эта динамика делает ближайшие месяцы решающими для поиска баланса между реформами, устойчивостью и внешним давлением на восточном фланге Европейского Союза,

– сказал он.

Как Россия пыталась повлиять на парламентские выборы в Молдове?